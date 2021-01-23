TV8 kanalının her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da yarışmacılar, izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Kimi yarışmacının yaşı merak edilirken kimi yarışmacının mesleği merak ediliyor. Aynı zamanda memleketleri de merak konusu olan yarışmacıların bir bir biyografileri araştırılıyor. Bu isimlerden biri de İlayda Şeker. Peki Survivor İlayda kimdir, yaşı ve boyu kaç? Survivor 2021 İlayda Şeker'in mesleği ne?

SURVİVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR, YAŞI - BOYU KAÇ, MESLEĞİ NEDİR?

Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi’nde okuduktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına geldi.

İLAYDA ŞEKER MESLEĞİ NE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Merakla beklenen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.

Survivor Ünlüler Gönüllüler kadrosunda kimler bulunuyor? sorusu Survivor sevenlerin gündeminde yer alıyor. Survivor 2021 tanıtımında görülen ve her yarışmacının kendisini tanıttığı videoda görülen ve yeni sezonda Gönüllüler Takımı’nda yer alacak yarışmacılar şunlar… Sancakay Ilım Morgül, Sena Özdemir, Hanzade Ofluoğlu, İlayda Şeker, Aleyna Tutuş, Ayşe Yüksel, Emin Günenç, Yiğit Poyraz, Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Steven Salam, Uğurtan Dora, Yunus Emre Karabacak.



"OYUN OYNANMADAN NE KAZANILIR NE KAYBEDİLİR"

İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, ‘Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor. Öte yandan İlayda Şeker'in özel hayatına dair bilgiler de araştırılan konular içerisinde yer alıyor. Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı İlayda Şeker'in evli olmadığı biliniyor.

SURVİVOR'IN İLK BÖLÜMÜNDE ÜNLÜLER TAKIMINA GEÇTİ

Survivor İlayda Şeker, 2021 Survivor'ın ilk bölümünde gerçekleştirilen konseyle birlikte gönüllüler takımından ünlüler takımıına geçmiştir. Konseyde Acun Ilıcalı, gönüllüler takımına tek tek sorarak, ünlüler takımına kimin gitmesi gerektiği sorusunu yöneltti. İlayda Şeker gelişmenin ardından, 'mavi takımda yarışmak nasip olmadı Acun Bey, ünlüler yarışacağım kazanacağım, eminim, üzgünüm bu takımdan gittiğim için' demiştir.