Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında? İlayda Şeker biyografisi....

İlayda Şeker kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2021'e Gönüllüler takımı kadrosunda başladıktan sonra ilk konseyde Gönüllüler takımı içerisinde yapılan oylama ile Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker şimdilerde Ünlüler takımı için mücadele ediyor. Peki İlayda Şeker kimdir?

İLAYDA ŞEKER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan Survivor'da yarışacak İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi’nde okuduktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına geldi.

İLAYDA ŞEKER MESLEĞİ NE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Merakla beklenen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.