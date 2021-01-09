09.01.2021 - 20:39 |
Survivor İlayda Şeker kimdir, kaçyaşında? Survivor 2021 kadrosunda olan İlayda Şeker nereli, ne iş yapıyor?
Survivor 2021 kadrosu merakla araştırılmaya devam ediyor. Survivor 2021'in yarışmacıları tek tek araştırılmaya başladı. Bu isimlerden biri de İlayda Şeker. Peki Survivor İlayda Şeker kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor 2021 Gönüllüler takımında ter dökecek isim olan İlayda Şeker hakkında merak edilenler...
Survivor 2021 hızlı başladı. Ünlüler ve Gönüllüler olarak yarışan yarışmacıların hayatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Gönüllüler takımının dikkat çeken yarışmacılarından olan İlayda Şeker ile ilgili ayrıntılar.
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
1994 Nevşehir doğumlu olan İlayda Şeker Ürgüp'te yaşamaktadır. Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına gelmiştir. İlayda Şeker şu anda çalışmıyor.