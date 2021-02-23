Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 23 Şubat iletişim ödülü ne oldu?

İletişim oyunu yine iki takımın kıyasıya mücadelesi ile geçti. Ailelerinden, sevdiklerinden bir haber almak için ter döken iki takım yarışmacıları, parkurda zor anlar yaşadı. Survivor 23 Şubat iletişim oyunu ardından adaya veda edecek isim netleşecek. Günün iletişim ödülü nedir, kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımı Survivor 2021 yarışmasının başından bu yana iletişim ödülünü kazanamadı ve ünlüler takımı da iletişim ödülündeki yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Ancak günün iletişim ödülünü kazanan takım netleşmedi.

23 ŞUBAT SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ NEDİR?

Aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle tek iletişim yolları olan Survivor iletişim oyunları büyük ünlüler olursa ailelerinden gelen mektupları okuyabilecekler, gönüllülerin kazanması durumunda ise Instagram'a filtreli fotoğraf koyabilecekler ve ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okuyabilecekler.