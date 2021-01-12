Survivor kim elendi? 2021 Survivor eleme adayları kimler, üçüncü eleme adayı kim oldu? SMS birincisi belli oldu...

TV8 ekranının en çok izlenen ve sevilen yarışma programı Survivor yeni sezonu tüm hızıyla sürüyor. Yarışmaya üst üste oyun kaybeden gönüllüler damga vurdu. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımından iki isim geçtiğimiz günlerde eleme adayı oldu. Öte yandan Survivor diskalifiye şoku ile da sarsıldı. Cemal Hünal'ın rahatsızlığı konuşulurken Reşat'ın ayağının kırılması izleyeni merakta bıraktı. Reşat sakatlığı nedeniyle diskalifiye mi olacak?

KİM BİRİNCİ OLDU?

Oylamaların sonucunda Acun Ilıcalı birinci olan ve üçüncü eleme adayını çıkaracak ismi açıkladı. Buna göre Poyraz birinci oldu.

2021 SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Yarışma cumartesi akşamı ilk bölümü ile seyircini karşısına çıktı ve hemen sonrasında iki dokunulmazlık oyunu gerçekleştirildi. Buna göre gönüllüler takımı iki oyunu da üst üste kaybederek tüm eleme adaylarını çıkarmak zorunda kaldı. Gönüllüler Dora ve Sena'yı eleme potasına dahil etti. Üçüncü aday ise Reşat oldu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Dikkat çeken yarışma Survivor eleme heyecanı ile ekrana geldi. Çıkarılan iki eleme adayının yanı sıra üçüncü eleme adayı ile de adaya veda edecek isim belli oluyor. Acın Ilıcalı, rakiplerinden en az puanı alarak Survivor adasına veda eden isimi açıkladı. Oylama sonuçlarına göre Sena adaya veda etti.