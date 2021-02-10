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10.02.2021 - 00:16 |

Survivor'da kim elendi? 9 Şubat Survivor SMS birincileri kim oldu?

'Survivor'da kim elendi?' sorusu salı akşamı merak edilen soruların başında geldi. Survivor 2021 yarışmasında ünlüler ve gönüllülerden çıkan iki eleme adayının yanı sıra SMS birincileri de iki isim daha söylüyor. Peki, Survivor SMS birincileri kimler? İşte, eleme adayları...

Survivor'da kim elendi? 9 Şubat Survivor SMS birincileri kim oldu?
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Survivor tüm hızıyla TV8'de devam ediyor. İletişim oyunu heyecanını ardından ünlüler ve gönüllülerden çıkan eleme adayları ile Survivor eleme konseyi gerçekleştirildi. Kullanıcılar, Survivor 2021'den kim elendi, adaya kim veda etti sorularına yanıt arıyor. 9 Şubat Survivor'da kim gitti? 

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı eleme potasına takıma yeni dahil olan Doğan'ı göndermişti. İkinci dokunulmazlıkta mağlup olan gönüllüler ise Hanzade'yi aday çıkarmıştı. 

Survivorda kim elendi 9 Şubat Survivor SMS birincileri kim oldu

9 Şubat SMS birincisi olan ünlülerden İlayda, Öykü'yü aday gösterdi. Gönüllülerden SMS birincisi çıkan Poyraz da Baran'ı çıkardı. Böylelikle; Doğan, Hanzade, Öykü ve Baran eleme adayları oldular.

Survivorda kim elendi 9 Şubat Survivor SMS birincileri kim oldu

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor adasına veda edecek yarışmacı için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarından bir isim adadan ayrılacak. Survivor adasından ayrılacak isim Baran oldu.

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Survivorda kim elendi 9 Şubat Survivor SMS birincileri kim oldu

SURVİVOR 9 ŞUBAT SMS SIRALAMASI

Ünlüler Takımı

12- Gonca

11- Hayrettin

10- Sergen

9- Melis

8- Merve

7- Çağrı

6- Barış

5- Doğan 

4- Öykü

3- İsmail

2- Batuhan

1- İlayda

Gönüllüler Takımı

10- Baran

9- Aleyna Ç.

8- Yunus Emre

7- Aleyna

6- Hanzade

5- Ayşe

4- Reşat

3- Steven

2- Dora

1- Poyraz

 

 

 

 

 

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