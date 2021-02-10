Survivor'da kim elendi? 9 Şubat Survivor SMS birincileri kim oldu?
'Survivor'da kim elendi?' sorusu salı akşamı merak edilen soruların başında geldi. Survivor 2021 yarışmasında ünlüler ve gönüllülerden çıkan iki eleme adayının yanı sıra SMS birincileri de iki isim daha söylüyor. Peki, Survivor SMS birincileri kimler? İşte, eleme adayları...
Survivor tüm hızıyla TV8'de devam ediyor. İletişim oyunu heyecanını ardından ünlüler ve gönüllülerden çıkan eleme adayları ile Survivor eleme konseyi gerçekleştirildi. Kullanıcılar, Survivor 2021'den kim elendi, adaya kim veda etti sorularına yanıt arıyor. 9 Şubat Survivor'da kim gitti?
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı eleme potasına takıma yeni dahil olan Doğan'ı göndermişti. İkinci dokunulmazlıkta mağlup olan gönüllüler ise Hanzade'yi aday çıkarmıştı.
9 Şubat SMS birincisi olan ünlülerden İlayda, Öykü'yü aday gösterdi. Gönüllülerden SMS birincisi çıkan Poyraz da Baran'ı çıkardı. Böylelikle; Doğan, Hanzade, Öykü ve Baran eleme adayları oldular.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor adasına veda edecek yarışmacı için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarından bir isim adadan ayrılacak. Survivor adasından ayrılacak isim Baran oldu.
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SURVİVOR 9 ŞUBAT SMS SIRALAMASI
Ünlüler Takımı
12- Gonca
11- Hayrettin
10- Sergen
9- Melis
8- Merve
7- Çağrı
6- Barış
5- Doğan
4- Öykü
3- İsmail
2- Batuhan
1- İlayda
Gönüllüler Takımı
10- Baran
9- Aleyna Ç.
8- Yunus Emre
7- Aleyna
6- Hanzade
5- Ayşe
4- Reşat
3- Steven
2- Dora
1- Poyraz