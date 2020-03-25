Survivor kim elendi? Survivor'da hangi takımdan biri gitti?

Pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekrana gelen Survivor'da heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Birbirinden hırslı yarışmacılar, zor şartlar altında mücadele ederken her hafta bir kişi adaya veda ediyor. Oynanan oyunlar sonrasında performansa göre birbirini değerlendiren yarışmacılar, eleme dayı belirleyerek ardından SMS oylamasında en yüksek oy toplayan iki kişi, iki eleme adayı daha belirledi. Peki Survivor'da bu hafta kim elendi? Hangi takımdan biri gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor’da bu hafta ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Ceyhun Uzun olmuştu. Sevilen yarışmada bu akşam en çok oyu alan iki yarışmacı Yunus Emre ve Yasin Obuz oldu. Yasin, Cemal Can'ı, Yunus Emre ise Ardahan'ı eleme adayı olarak gösterdi.

Böylelikle bu haftanın eleme adayları Ceyhun Uzun, Cemal Can ve Ardahan oldu. Elenen ismi ise Ceyhun Uzun oldu...

CEYHUN UZUN KİMDİR?





İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1-2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby Doo arabanın içinde koşarak,

2-2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3-2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

-İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

-Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

-2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

-2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

-En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.

Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybettikten sonra 2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu.

KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Ünlüler takımı 10-9 skoruyla kazanmayı başardı...