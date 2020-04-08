Survivor Nisa kimdir, nereli? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında? İşte biyografisi

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor izlenme rekorları kırıyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Survivor'da yarışmacılar zor şartlar altında mücadele ediyor. İzleyiciler ise Survivor yarışmacıları hakkında bilgi almak istiyor. Birbirinden hırslı ve birbirinden başarılı isimlerin merak edildiği Survivor'da Nisa Bölükbaşı'nın yaşamı da merak konusu oldu. Peki Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa kaç yaşında? Survivr Nisa nereli? İşte Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Nisa hakkında merak edilenler...

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

SURVİVOR'DA NİSA

Nisa: Gönderin beni lütfen

Survivor 2020'nin 36. bölümünde gönüllüler takımından Nisa oyun sonrası gözyaşlarını tutamadı: "Gönderin beni lütfen" dedi.

Survivor 2020 yeni bölümde kaybedilen ödül oyunu sonrasında Nisa’nın moralleri iyice bozuldu. 4 Nisan 202 tarihli Survivor 36. bölümde Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı ödül oyununda mücadele etti. Oyunda atıcı olarak çıktığı oyunda kaybedilen sayı sonrasında Nisa gözyaşlarına boğulmuştu. Oyun sonrasında seremonide Nisa, bir anda yere yıkıldı ve “Artık gitmek istiyorum, dayanamıyorum, Beni gönderin lütfen” diyerek ağlamaya başladı. Haftanın en duygusal anlarında Nisa’yı arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Nisa kaybettiği oyun sonrası gözyaşlarını tutamadı

Survivor 2020'nin 36. bölümünde ödül oyununda gönüllüler takımından Nisa kaybettiği oyun sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Survivor 2020 yeni bölümde oynanan Nisa’nın gözyaşları ödül oyununa damgasını vurdu. 4 Nisan 2020 tarihli Survivor 36. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Takım oyunu olarak oyunda Gönüllüler 3-1 önde iken Ezgi ile Nisa atıcı olarak parkura çıktı. İki yarışmacı da düşmeden parkuru aynı zamanda tamamlayıp atışlara geldiler. Atışlarda Ezgi daha isabetli olduğu için sayıyı almayı başardı. Oyunu kaybetmesi sonrasında Nisa bir anda gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşları ise Nisa’yı “Her zaman sayı alacaksın diye bir kural yok” diyerek teselli etmeye çalıştılar.

21 Mart'ta Nisa sakatlandı

Survivor 2020'nin 24. bölümünde gönüllüler takımından Nisa sakatlandı. Takım arkadaşı Yasin: "Survivor'da ilk defa gözlerim doldu" dedi.

Survivor 2020 yeni bölümde Yasin'in gözyaşları izleyenleri şaşırttı. 21 Mart 2020 tarihli Survivor Ünlüler Gönüllüler 24. bölümde Nisa rahatsızlandı ve acı içinde kıvranmaya başladı. Bunun üzerine Nisa tedavisi için araçla götürülmek zorunda kalındı. Bu olay sonrasında adada arası çok iyi olan Nisa'nın o halini görmesi Yasin'i çok derinden etkiledi. Yasin "Nisa'nın rahatsızlanması beni çok üzdü" dedi ve Survivor'a geldiğinden beri ilk defa gözlerinin dolduğunu söyledi. Yasin, aklının Nisa'da kaldığını ve dokunulmazlık oyunundan çok onu düşündüğünü açıkladı.

Nisa'yı ilk kez böyle gördüler

Sağ gözünde ufak bir görme kaybı yaşayan Nisa Bölükbaşı, ada hayatında gözlük kullanırken, oyunlarda lens kullanıyor. İki durumun da zor olduğunu dile getiren Nisa'ya arkadaşları destek oluyor.

Nisa ile Elif arasında nefes kesen mücadele

Survivor 2020'nin 22. bölüm iletişim oyununda gönüllüler takımından Nisa ile ünlüler takımından Elif arasında nefes kesen mücadele yaşandı.

Survivor 2020 yeni bölümde iletişim oyunu ilanılmaz mücadeleleri ile nefes kesmeye devam ediyor. 17 Mart 2020 tarihli Survivor 22. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı iletişim oyunu için mücadele ediyor. Skor 1-1 iken parkurda Elif ile Nisa karşı karşıya geldi. Takımlarının en hızlı iki yarışmacısı parkurda adeta fırtına gibi estiler. Tüm engelleri neredeyse aynı hızda aşan yarışmacılar, atış kısmına aynı zamanda geldi. Nefeslerin tutulduğu atışlarda üçü yapan yarışmacı, takımına önemli bir sayı kazandırdı.

Nisa'dan müthiş performans

Survivor 2020'nin 21. bölüm ödül oyununda gönüllüler takımından Nisa'dan Ezgi karşısında müthiş performans...

Survivor 2020 yeni bölümde ödül oyunu sırasında Nisa'dan müthiş bir performans ekrana geldi. 16 Mart 2020 tarihli Survivor Ünlüler Gönüllüler 21. bölümde skor 7-6 Ünlüler lehine iken parkurda Ezgi ile Nisa karşılaştı. Gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Nisa, rakibine fark atarak atış kısmına geldi. Atışlarda ikide iki yapan Nisa, Ezgi'ye atış şansı vermedi ve takımına önemli bir sayı kazandırdı.