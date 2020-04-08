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08.04.2020 - 13:28 |

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? Sercan Yıldırım'ın eski sevgilileri kimler, evli mi bekar mı?

Survivor Sercan Yıldırım'ın hayatı gündemde merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da bir aşk iddiası gündeme geldi. Survivor Sercan'ın Gönüller takımında yarışan Nisan Bölükbaşı'ndan hoşlandığı iddia edildi. Survivor'ın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Sercan Yıldırım kimdir? İşte Survivor Sercan'ın biyografisi...

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? Sercan Yıldırım'ın eski sevgilileri kimler, evli mi bekar mı?

Survivor yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Survivor yarışmasında bu sefer rekabetin yerine gündemde yarışmadaki bir aşk iddiası konuşuluyor. Survivor Sercan Yıldırım'ın Nisa'dan hoşlandığı iddia edildi. Survivor Sercan'ın yaşamı ise araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Sercan kimdir? Sercan Yıldırım'ın eski sevgilileri kimlerdir?

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da doğdu. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

SURVIVOR SERCAN YILDIRIM'IN ESKİ SEVGİLİLERİ KİMLERDİR?

Helin Avşar

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında Sercan Yıldırımın eski sevgilileri kimler, evli mi bekar mı

TUVANA TÜRKAY

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında Sercan Yıldırımın eski sevgilileri kimler, evli mi bekar mı

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