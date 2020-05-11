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11.05.2020 - 23:39 |

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? (11 Mayıs) Survivor'da kazanan takıma 70'ler partisi büyük ödülü...

Survivor 2020 bu akşam 73. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ödül oyunu oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? (11 Mayıs) Survivor'da kazanan takıma 70'ler partisi büyük ödülü...
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TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Ödül oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 11 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyununda takımlar karşı karşıya geldi ve oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve ödülün 70'ler partisi olduğu oyunu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 74. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak... 

Magazin Haberleri Bülteni (11 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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