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15.05.2020 - 22:58 |

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? (15 Mayıs) Survivor'da kazanan takım bu akşam hangisi oldu?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Ödül oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 15 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? (15 Mayıs) Survivor'da kazanan takım bu akşam hangisi oldu?
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Survivor 2020 bu akşam 77. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ödül oyunu oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Peki bu akşam oyunu hangi takım kazandı?

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği akşamda ödül oyununu 10-5 skoruyla Ünlüler takımı kazanmayı başardı...

SURVIVOR 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 78. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Magazin Haberleri Bülteni (15 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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