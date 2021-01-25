Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 25 Ocak ödülü nedir?

TV8'de yayımlanan Survivor 2021 yarışmasına yarışmacıların performansı damga vurdu. Dokunulmazlık oyununa çıkmadan önce son ödül oyununu kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları hız kesmeden oynamaya devam ediyor. 25 Ocak Survivor ödülü ne oldu? İşte, Survivor 2021 ödül oyunu kazananı...

SURVİVOR 25 OCAK ÖDÜLÜ NE OLDU?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından konseyde isim çıkaran iki takım, ödül oyununa çıktı. Her iki takımın da kazanmak için çıktığı platformda büyük mücadele yaşandı. Günün ödülü ise baget tavuklar oldu. Kazanan takımda herkes kişi başı 4'er tane tavuk yiyebilecek.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Gönüllülerin önce olduğu ödül oyununda ünlüler de yarışmayı bir an olsun bırakmadı. Uzu süredir açlık çeken takımlar yemek ödülünü almak istiyor. Oyunun ardından Hanzade'nin atışıyla kazanan takım gönüllüler oldu.