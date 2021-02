TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da her yıl birbirinden başarılı ve hırslı yarışmacılar ter döküyor. Bu yıl en dikkat çeken isimler arasında bulunan ve yarışmada tüm gücünü ortaya koyan Öykü Çelik hakkında sorular peş peşe geliyor. Peki Survivor Öykü Çelik nereli, kaç yaşında? Survivor Öykü Çelik kimdir, boyu kaçtır, hangi dizilerde oynadı?

SURVİVOR ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?



Öykü Çelik Çakan 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 2006 yılında “Selena” dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

2014 yılında “Ağlatan Dans” adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. 2014 yılında “Yeşil Deniz” adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.

Öykü Çelik, Film çekimleri için Bursa’ya gittiğinde işadamı Ahmet Murat Çakan ile tanıştı ve 25 gün içinde evlendikten sonra da Bursa’ya yerleşti. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı ve daha sonrasında boşandı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.

ÖYKÜ ÇELİK’İN BOYU VE KİLOSU

1987 doğumlu olan Öykü Çelik, 2020 yılı itibariyle 33 yaşındadır. Öykü Çelik, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da ‘@oykucelikk_’ kullanıcı adıyla yer almaktadır. 386 bin takipçisi bulunan Öykü Çelik, paylaşımlarıyla ve yaptıklarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

“ŞAMPİYON BELLİ, İKİNCİ KİM?”

Yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Öykü Çelik, Survivor için Dominik Cumhuriyeti’ne gitmeden hemen önce muhabirlerin sorusunu yanıtlamış ve Survivor’da iddialı olacağının sinyallerini vermişti. Öykü Çelik, Survivor’a gitmeden hemen önce “Şampiyon belli, ikinci kim?” sloganıyla dikkat çeken isim olmuştu..

‘DUYGULARINI DIŞARI VURAN BİRİ…’

Öykü Çelik çocukluğundan beri hep duygularını dışarı vuran biri olduğunu söylüyor. Arkadaşlarının kendisinin kızgın halinden çok korktuklarını söyleyen oyuncu, yıllar içinde öfkesini kontrol etmeyi öğrenebildiğini fakat hala biraz maço yanının olduğunu dile getiriyor. Son olarak oynadığı Şeref Sözü adlı diziyle ekranlarda gözüken güzel oyuncu verdiği bir röportajda hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kariyerinin 15’ince yılında olan güzel oyuncu Öykü Çelik, bugüne dek yaptığı projeler ve oynadığı dizilerle ilgili geriye dönüp baktığında şu hisleri hissettiğini belirtti;



“Karşıma çıkan seçimler arasında o an için en doğru olanı yapmışım. Bir pişmanlığım yok. Ama güzel olan şu; 15 sene geçti ama benim için daha yeni başlıyor. Ben hiç stratejik bakmadım çünkü mesleğimde an odaklıyım. Çalışıyor olmak, o işi yapıyor olmak, o an onun altından kalkmak... Zaten bizimki strateji yapabileceğimiz bir sektör değil. Bir pandemi çıkıyor gidiyoruz veya başka bir şey oluyor. 'Tutar' denilen iş tutmuyor. Ama en azından şunu söyleyebilirim; artık mesleğe ilk başladığım zamanlardaki halimle aynı durumda değilim. Dolayısıyla oynadığım roller, sesimin tonu, kemik yapım her şey değiştiği için en azından 'Biraz daha şöyle bir şey oynamak istiyorum' diyebilirim. Mesela benim ikinci kötü rolüm, ilk kez iki sene önce kötü rol oynamıştım. Burada daha başka bir şey oynamak beni kişisel olarak çok tatmin etti.”

Yıllardır oyunculuk yapan Öykü Çelik, oyunculuğun kendisine öğrettiği en önemli özelliği de açıkladı ve oyunculuğun kendisine getirdiği en önemli öğretiğinin ‘empati’ olduğunu belirtti. İşte Öykü Çelik’in o sözleri;

“Empati... Çünkü anlamadığınızı anlatamazsınız ve biz oyuncu olarak her duyguyu anlamak zorundayız. Düşünsenize milyonlarca duygu var ve denklem gibi biriyle biri birleşiyor başka bir duygu oluyor, biriyle biri birleşiyor başka bir duygu oluyor. Duygusal zekayı çok yükselttiğini düşünüyorum. Hatta kendi adıma fazla empati yapmanın biraz zarar noktasına geldiğini söyleyebilirim. Onun dışında köylerde de çalıştım şehirlerde de... Çok fazla insan tanıdım. Türkiye'nin 7 bölgesinde de çalışmışımdır. Elektrik olmayan bir köyde bile çalıştım, bu yaşıma dek çok şey kattı bana, beni ansiklopedi gibi yaptı.”

Pandemi döneminde karantinada olan Öykü Çelik, kendisine bu salgının ne gibi öğretiler getirdiği konusu sorulduğunda ise şu yanıtı verdi; “Pandemi dönemi, vicdan azabı çekmediğim tek dönem oldu benim için. Çünkü ben her zaman boş durduğumda vicdan azabı çekiyorum. Kendimi sorumsuz, bir şey yapmayan biri gibi hissediyorum. O dönem bir şey yapmamanın ve durmanın tadını çıkardım. Onun ne demek olduğunu öğrendim. Dolayısıyla iş ritmimi yavaşlattı, sindirdi beni. Tabii ki hayatınızı ve pandemi sonrasında olabilecekleri, sonrasını sorguluyorsunuz. Çok ders çıkardım mı? Onu da ilerleyen zamanlarda anlayacağım. Ama pandeminin psikolojik olarak herkese iyi geldiğini düşünüyorum.”

ÖYKÜ ÇELİK'İN OYNADIĞI FİLMLER

• 2008 Cin Geçidi Bahar

• 2009 Kanımdaki Barut

• 2010 Mahpeyker Kösem Sultan

• 2013 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

• 2019 Kapan

ÖYKÜ ÇELİK'İN OYNADIĞI DİZİLER

• 2008 Akasya Durağı

• 2009 Kasaba

• 2010 Gönülçelen

• 2011 Nuri

• 2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

• 2012 Benim için Üzülme

• 2014 Ağlatan Dans

• 2014 Yeşil Deniz

• 2015 Poyraz Karayel

• 2015 Darbe

• 2016 Hayat Sevince Güzel

• 2017 Savaşçı

• 2019 Diriliş Ertuğrul

• 2020 Şeref Sözü