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23.01.2021 - 19:10 |

Survivor Poyraz kimdir, nereli? Survivor Poyraz'ın yaşı ve boyu kaç?

Survivor 2021 Gönüllüler takımında mücadele veren Yiğit Poyraz hakkında meraklı arayış devam ediyor. Başarılı performansıyla dikkat çeken Survivor Poyraz kimdir ve nereli? Bu yıl Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Poyraz'ın yaşı ve boyu kaç? İşte Survivor Poyraz'ın hayatı...

Survivor Poyraz kimdir, nereli? Survivor Poyraz'ın yaşı ve boyu kaç?
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Yiğit Poyraz kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışan Yiğit Poyraz izleyicinin dikkatini çekti. Survivor Yiğit ile ilgili internette bilgi araştıranlar için hayatına dair bilgileri derledik.

SURVİVOR YİĞİT KİMDİR?

26 Aralık 1994 doğumlu olan Yiğit Poyraz, İzmir doğumlu. Bodrum'da büyüyen Poyraz, Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanmıştır. 2015 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Bölümünü kazanmıştır. 1 yıl Sydney Üniversitesi'nde değişim programı ile eğitim görüyor. Uzun süredir basketbol oynuyor.

2 yıldır ise İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

YİĞİT POYRAZ BOYU KAÇ, KAÇ KİLO

180 m boyundaki Yiğit Poyraz 78 kilo.

İbrahim Büyükak, Murat Dalkılıç'ı tiye aldıŞarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından dans ettiği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu İbrahim Büyükak, yakın arkadaşının dansını taklit etti.
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Cadde Yazarları

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