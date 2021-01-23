Survivor Poyraz kimdir, nereli? Survivor Poyraz'ın yaşı ve boyu kaç?

Yiğit Poyraz kimdir? Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışan Yiğit Poyraz izleyicinin dikkatini çekti. Survivor Yiğit ile ilgili internette bilgi araştıranlar için hayatına dair bilgileri derledik.

SURVİVOR YİĞİT KİMDİR?

26 Aralık 1994 doğumlu olan Yiğit Poyraz, İzmir doğumlu. Bodrum'da büyüyen Poyraz, Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanmıştır. 2015 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Bölümünü kazanmıştır. 1 yıl Sydney Üniversitesi'nde değişim programı ile eğitim görüyor. Uzun süredir basketbol oynuyor.

2 yıldır ise İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

YİĞİT POYRAZ BOYU KAÇ, KAÇ KİLO

180 m boyundaki Yiğit Poyraz 78 kilo.