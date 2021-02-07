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07.02.2021 - 22:16 |

Survivor Reşat kimdir, aslen nereli? Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında, boyu - yaşı kaç?

Reşat Hacıahmetoğlu Survivor 2021 kadrosunda gönüllüler takımında yarışıyor. Üst üste takım kaptanı olan Survivor Reşat, sakatlığı nedeniyle son oyunlarda mücadele edemiyor. Peki, Survivor 2021 Reşat Hacıahmetoğlu evli mi, nereli?

Survivor Reşat kimdir, aslen nereli? Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında, boyu - yaşı kaç?
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Survivor 2021 yarışması gönüllüler yarışmacısı 'Reşat Hacıahmetoğlu kim' sorusu sıklıkla gündemde yer alıyor. Trabzonlu olan Survivor Reşat, Ordu Üniversitesi'nde eğitim gördü. Komik videolarıyla ise sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. İşte, Survivor Reşat hayatı...

REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

Survivor Reşat, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilendi ve sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

Survivor Reşat kimdir, aslen nereli Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında, boyu - yaşı kaç

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Karadeniz, mizah ve doğayı harmanlayarak içerikler üreterek dikkat çekti. Uzun süre özel bir şirkette çalıştı, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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Cadde Yazarları

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