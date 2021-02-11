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• 11 Şubat 2021 - 22:25 • Son Güncelleme:

Survivor Reşat kimdir, nereli, kaç yaşında? Survivor gönüllüler yarışmacısı Reşat Hacıahmetoğlu boyu - yaşı kaç?

Survivor Reşat hayatı sorgulanıyor. Reşat Hacıahmetoğlu Survivor 2021 kadrosunda gönüllüler takımında yarışıyor. Üst üste takım kaptanı olan Survivor Reşat, sakatlığı nedeniyle son oyunlarda mücadele edemiyor. Peki, Survivor 2021 Reşat Hacıahmetoğlu evli mi, nereli?

• 11 Şubat 2021 - 22:25 • Son Güncelleme:
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Survivor 2021 yarışması gönüllüler yarışmacısı 'Reşat Hacıahmetoğlu kim' sorusu sıklıkla gündemde yer alıyor. Trabzonlu olan Survivor Reşat, Ordu Üniversitesi'nde eğitim gördü. Komik videolarıyla ise sosyal medyada oldukça dikkat çekiyor. İşte, Survivor Reşat hayatı...

2REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR

REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

Survivor Reşat, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilendi ve sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

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2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, Karadeniz, mizah ve doğayı harmanlayarak içerikler üreterek dikkat çekti. Uzun süre özel bir şirkette çalıştı, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.

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