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HaberlerMagazin Haberleri Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz arasında kavga nasıl sonuçlanacak?
05.06.2020 - 20:18 |

Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz arasında kavga nasıl sonuçlanacak?

Survivor'da son dönemde performansı ile dikkatleri üzerine çeken Sercan Yıldırım, takım arkadaşı Aycan Yanaç'ın elenmesinin ardından yeni geçilen sistemde Kırmızı takımın kaptanı olmayı başardı. Performansı ile göz dolduran Sercan Yıldırım, kaptanı olarak çıktığı ilk parkurda Mavi takımı yenmeyi başardı. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Yasin ve Sercan Yıldırım arasında ipler gerilecek. Peki Sercan Yıldırım kimdir?

Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz arasında kavga nasıl sonuçlanacak?
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SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

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Cadde Yazarları

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