Survivor Sergen kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Sergen ne iş yapıyor?

Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosuna yedeklerden katılan isimlerden olan Sergen Bayar, ilk gün çıktığı parkurların tozunu attırdı. Hızı ile dikkatleri üzerine çeken Survivor Sergen'in performansı Ünlüler takımı tarafından büyük beğeni aldı. Survivor'da yarışmacıların haftalar geçtikçe hızını arttırdığını ifade eden Ilıcalı Sergen'in böyle bir grafik izlemesi halinde nasıl bir hıza kavuşacağını tahmin edemediğini ifade etti. Peki Survivor Sergen Bayar kimdir?

SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

Bayar, 26 Eylül 1998 yılında Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya geldi. İstinye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda sürdürüyor. Kişisel gelişim ve fitness antrenörlüğü yapan Sergen Bayar, aynı zamanda model olarak da çalışmalar yürütüyor.

Başlıca ilgilendiği alanlar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme biliyor.

Sergen Bayar, 18 Ocak Pazartesi günü 2021 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasına yedeklerden katıldı. Yarışmaya ise ünlüler takımında devam edecek.