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18.02.2021 - 22:03 |

Survivor Steven kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Steven Salam nereli, hangi takımlarda oynadı?

Survivor 2021 sezonunda gönüllüler ile birlikte yarışan Steven Salam'ın hayatı araştırılıyor. Oyunu kazandığı zamanlarda dile getirdiği 'Wakanda' ile popüler hale geldi. Survivor Steven Salam 2011 yılından bu yana Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. İşte, Steven Salam biyografisi...

Survivor Steven kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Steven Salam nereli, hangi takımlarda oynadı?
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Steven Salam, gönüllüler takımında hızı ile dikkatleri çeken yarışmacı. Ünlüler takımında birçok yarışmacıyı mağlup ederek öne çıktı. 'Wakanda Forever' sloganı ise onun galibiyetinin bir parçası. Survivor izleyicileri ise Steven Salam'ın kim olduğunu merak ediliyor.

SURVİVOR STEVEN KİMDİR?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Salam 2011 yılında Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Salam geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun oldu. Spor bilimleri fakültesinde futbol antrenörlüğü okuyan Salam amatör olarak futbol da oynadı. Geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen İzmir Karayollarıspor’da futbol oynayan Salam Survivor’da da şampiyonluk istediğini söylüyor.

SURVIVOR’A NEDEN KATILDI?

Steven Salam Survivor’a katılmasındaki ilk nedenin Survivor’ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Steven Salam’ın ikinci nedeni ise oldukça ilgi çekici. Dünyaya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki günlük hayatın Survivor yarışması ile benzediğini belirten Salam ada şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceğini söylüyor.

STEVEN SALAM SOSYAL MEDYA HESABI VAR MI?

Survivor izleyicileri, 2021 Survivor yarışmacısı Steven Salam’ın sosyal medyasının olup olmadığını da aratıyor. Survivor’da şampiyon olmak istediğini dile getiren Survivor Steven’ın Instagram kullanıcı adı ‘steven_salam’dır. Başka bir kullanıcı adı olmadığını belirten Salam, Instagram’daki renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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