Survivor üçüncü eleme adayı kim olacak? İşte Survivor yeni bölüm fragmanı...

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta adaya bir isim daha veda edecek. Acun Ilıcalı dün akşam konseyde yaptığı açıklamada son bir ödül oyununun kaldığını ve hızlandırılmış biçimde bundan sonra dokunulmazlık mücadelelerinin oynanacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyunlarına damga vuran Sercan Yıldırım, üç dokunulmazlığı kazanıp Barış, Nisa ve Berkan'ı potaya sokmuştu. Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim Nisa olmuştu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan, Berkan'ın ismini verirken ikinci dokunulmazlığı kazanan isim Cemal Can ise Sercan'ın ismini verdi. Bu akşam oynanacak olan son dokunulmazlık oyununu kazanan isim kalan üç kişiden birinin adını söyleyecek.

SURVİVOR 128. BÖLÜM FRAGMANI