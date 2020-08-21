MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Yasin Obuz: Başlıyoruz bummm! Hadi şans dileyin
21.08.2020 - 10:00 |

Survivor Yasin Obuz: Başlıyoruz bummm! Hadi şans dileyin

'Survivor 2020'nin İstanbul'da düzenlenen yarı finaline gitmeye hak kazanan 3 yarışmacıdan biri olan Yasin Obuz, stüdyoya girdi.

Survivor Yasin Obuz: Başlıyoruz bummm! Hadi şans dileyin
ABONE OL

Yasin Obuz, 'MasterChef Türkiye 2019'da adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Acun Ilıcalı'nın bir diğer fenomen yarışması 'Survivor'a katılmıştı. Cemal Can Canseven'in şampiyon tamamladığı 'Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından olmayı başaran Yasin, çıkaracağı rap şarkısı için stüdyoya girdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Survivor Yasin'den Tayfun Erdoğan'a: Baban haklıymış!

MÜZİKTE DE İDDİALI
Instagram hesabının hikaye bölümünden stüdyoda çekilmiş fotoğrafını yayınlayan Yasin, "Başlıyoruz bummm! Hadi şans dileyin" mesajı ile takipçilerine müjdeyi verdi.

Şarkıyı Burak King’den aldığını belirten Yasin Obuz, müzik konusunda da iddialı olduğunu söylemişti.

Survivor Yasin Obuz: Başlıyoruz bummm Hadi şans dileyin

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yasin'den Nisa'ya: Hainleri affetmedim!



    Magazin Haberleri Bülteni 21 Ağustos 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şiddet uyarısı

    Şiddet uyarısı

    Bodrum randevusu

    Bodrum randevusu

    Dostlar buluştu

    Dostlar buluştu

    ‘Kapadokya sihirli bir yer’

    ‘Kapadokya sihirli bir yer’

    Sıradaki Haber