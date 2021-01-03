Survivor Yunus kimdir? Yunus Emre Karabacak kaç yaşında, nereli?

TV8'de büyük ilgiyle her sezon ekrana gelen Survivor Türkiye 2021 yarışmasında gönüllü olan ''Yunus Emre Karabacak kimdir?'' sorusuna yanıt aranıyor. En zorlu yarışmada uzun süre adından söz ettirecek olan Survivor Yunus, Türkiye'de başarılı bir güreşçidir. Survivor Yunus hayatı haberimizde.

YUNUS EMRE KARABACAK KİMDİR?

Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum’da dünyaya geldi. Bursa’da yaşayan Yunus Emre, 20 senedir güreş yaptığını belirtti. Yıldızlar gençler Türkiye’de dereceleri olan Yunus Emre Karabacak’ın ayrıca Kırkpınar’da 3 kere dereceye girmiş.

Yunus Emre Karabacak, liseyi Atatürk Anadolu lisesi spor bölümünde okudu. Balıkesir üniversitesi BESYO antrenörlük bölümünden mezun oldu.

2015’de üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu olan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatına devam ediyor.