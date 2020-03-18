Survivor'da bu akşam kim elendi? (17 Mart) Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı: İşte Survivor 2020'de bu hafta eleme adayları ve elenen isim...

Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Bu yıl yeni yapılan bir düzenleme ile eleme adayı olan bir isim belirlendikten sonra dokunulmazlığı kaybeden takım SMS oylamasına çıkıyor. SMS oylamasında en yüksek puanı alan iki isim eleme adayı olacak iki isim daha açıklıyor. Açıklamanın ardından potaya giren üç isimden biri Survivor'da hayallerine veda ediyor. Peki Survivor'da bu akşam adaya kim veda edecek? İşte Acun Ilıcalı tarafından açıklanan eleme adayları...



SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu akşam Ünlüler takımından bir kişi adaya veda ediyor. Bu hafta en çok sms alan yarışmacılar Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can oldu. Nisa Bölükbaşı eleme adayı olarak Tayfun'un ismini söylerken, Cemal Can ise Ceyhun'un eleme adayı olması yönünde kararını bildirirken son eleme adayını da Yunus Emre açıkladı ve bu isim de Evrim oldu.



Böylelikle eleme adayları Tayfun, Ceyhun ve Evrim oldu. Bu isimlerin arasından Survivor’a veda eden isim ise Tayfun oldu...



İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Gönüllüler takımı 10-8 skoruyla kazanmayı başardı...



ACUN ILICALI'DAN DİSKALİFİYE AÇIKLAMASI



Acun Ilıcalı :" İlayda Survivor şartlarına adapte olamayıp pes ettiği için devam edemeyecek. Kendisi ada şartlarına alışamadığını ve devam edemeyeceğini açıkladı"