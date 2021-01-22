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22.01.2021 - 00:10 |

Survivor'da kim diskalifiye oldu? Cemal Hünal diskalifiye mi oluyor, neden diskalifiye ediliyor?

Survivor 2021 yarışmasına Duygu Serap Salman'ın sakatlanması damga vurmuştu. Öte yandan Cemal Hünal ve Reşat'ın da sakatlıkları kritik boyuttaydı. Yeni bölümde ise acil durum konseyinde Acun Ilıcalı kötü haberi veriyor. Peki, Survivor'da kim, neden diskalifiye oldu? İşte, detaylar...

Survivor'da kim diskalifiye oldu? Cemal Hünal diskalifiye mi oluyor, neden diskalifiye ediliyor?
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Survivor 2021 yarışmasına sakatlıklar ve kazalar damga vurdu. Salı akşamı ekrana gelen ödül oyununda Duygu belinden sakatlanmıştı. Daha öncesinde ise ünlüler takımından Cemal Hünal ve gönüllülerden Reşat sorunlar yaşamıştı. Survivor'da diskalifiye edilen isim merak konusu oldu. Yeni bölümde Cemal Hünal ile Acun Ilıcalı arasındaki diyalog dikkat çekti. Kullanıcılar Survivor Cemal Hünal'ın sağlık durumunu araştırıyor.

SURVİVOR CEMAL HÜNAL DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

Perşembe günü ekrana gelen bölümde diskalifiye şoku yaşandı. İzleyenler Suvivor Duygu'nun yarışmaya veda edeceğini düşünmüştü. Salı akşamı yayımlanan bölümde ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya gelmişti. Duygu ise talihsiz bir kaza ile oyunu yarıda bırakarak hastaneye götürülmek durumunda kaldı. 

Survivorda kim diskalifiye oldu Cemal Hünal diskalifiye mi oluyor, neden diskalifiye ediliyor

Ancak Acun Ilıcalı, perşembe akşamı acil durum konseyinde adaya veda edecek isimi duyurdu. Doktorların incelemesiyle bir süre önce sakatlanan Cemal Hünal'ın Survivor 2021'e devam edemeyeceğini belirtti. Böylelikle Cemal Hünal Survivor'dan diskalifiye edilen isim oldu.

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Survivorda kim diskalifiye oldu Cemal Hünal diskalifiye mi oluyor, neden diskalifiye ediliyor

 

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