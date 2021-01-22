Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Survivor Cemal Hünal eşi kim, nereli? İşte, Cemal Hünal biyografisi
Cemal Hünal, Issız Adam filmi ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. Sayısız dizi ve filme imza atan başarılı oyuncu Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yarışmaya katılmıştı. Kullanıcılar Cemal Hünal dizileri ve filmlerini aratıyor. İşte, Cemal Hünal hayatı...
Survivor 2021 yarışmalarından en dikkat çeken isim Cemal Hünal olmuştu. Ünlüler takımıyla yarışmaya dahil olan Hünal, İskoçya'da Gordonstoun International Summer School'da eğitim gördü. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da oyunculuk eğitimleri aldı. Cemal Hünal eşi kim?
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a ailesi gönderdi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da oyunculuk eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim aldı.
Başarılı oyuncu 2011 yılından bu yanan Lale Cangal ile evlidir ve çiftin bir oğlu bulunuyor.
DİZİLERİ
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca
FİLMLER
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim