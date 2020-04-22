Survivor'da bu akşam kim elendi? (21 Nisan 2020) Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu! - Eleme adayları kimlerdi?

Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Bu yıl yeni yapılan bir düzenleme ile eleme adayı olan bir isim belirlendikten sonra dokunulmazlığı kaybeden takım SMS oylamasına çıkıyor. SMS oylamasında en yüksek puanı alan iki isim eleme adayı olacak iki isim daha açıklıyor. Açıklamanın ardından potaya giren üç isimden biri Survivor'da hayallerine veda ediyor. Peki Survivor'da bu akşam adaya kim veda etti?



ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan ödül oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Gönüllüler takımı kazanmayı başardı ve aileleriyle WhatsApp'tan mesajlaşma hakkı kazandılar...



BARIŞ VE YASİN'İN CEZALARI BELLİ OLDU!



Survivor'da geçtiğimiz bölümde birbirine giren Barış ve Yasin'in cezaları belli oldu. Konuyla ilgili olarak Acun Ilıcalı:" Barış ve Yasin bundan sonra, takımınızın kazandığı üç ödülden faydalanamayacaksınız" açıklamasında bulundu.



SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?



Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayları Barış Murat Yağcı ve Ezgi Hocaoğlu olmuştu. Haftanın birincileri açıklandıktan sonra Gönüllüler takımında ilk 3'te yer alan Barış'ın adaylığı düştü. Bu durumdan sonra Gönüllüler takımında ilk 3'te yer alan Barış, Gizem'i; Evrim Ardahan'ı; Cemal Can ise Yasin'i söyledi.



Ünlüler takımında ise ilk 2'de yer alan isimlerden Mert, Yunus Emre'yi; Aycan ise Ersin'i söyledi. Böylelikle Gönüllüler takımından Yunus Emre, Elif ve Ezgi Hocaoğlu eleme adayı oldu.



Adaya veda eden isim ise Ezgi oldu ...

