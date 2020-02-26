Survivor'da kim elendi? Survivor'da yarışmaya bu hafta veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı!

Survivor'da haftanın eleme gecesi dün akşam yaşandı. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen yarışmada bu hafta kimin adaya veda edeceği merak konusu olmuştu. Peki günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri olan Survivor'da eleme adayları kimler oldu ve Survivor'da kim elendi?



İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Gönüllüler takımı 10-7 skoruyla kazanmayı başardı...



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?



Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında ilk eleme adayı Derya oldu. SMS sıralamasında 1. olan Barış, 2. eleme adayını belirledi ve bu isim Melis oldu. 3. eleme adayını ise Ersin belirledi ve bu isim Mert oldu...



SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?



Survivor'da eleme adayları olan Derya, Melis ve Mert arasında elenen isim ise Melis oldu...