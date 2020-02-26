Survivor'da kim elendi? Survivor'da bu hafta adaya hangi isim veda etti? İşte elenen isim...

Survivor'da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2020'de kaybedilen dokunulmazlığın ardından geçtiğimiz günlerde eleme konseyine giden Ünlüler takımı adaya veda etmesini istedikleri ismi yazdı. O isim Derya Can oldu. Dün ekrana gelen Survivor yeni bölümde iki takım elem konseyi öncesinde iletişim ödülünü kazanabilmek için yarıştı. Daha sonra Survivor'da diğer iki eleme adayının belirlenmesi için yeniden konseye gidildi. Bu hafta SMS oylamasına en fazla oyu alan Barış, Tuğba Melis'i eleme adayı olarak gösterirken Ersin Korkut ise eleme adayı olarak Mert Öcal'ı potaya koydu. Peki Survivor'da kim elendi

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da Ünlüler takımında eleme adayı olan Derya Can, Tuğba Melis ve Mert Öcal arasından adaya veda eden isim Tuğba Melis oldu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Gönüllüler takımı 10-7 skoruyla kazanmayı başardı...

TUĞBA MELİS TÜRK BİYOGRAFİSİ

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.