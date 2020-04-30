Survivor'da MasterChef ödül oyununu kim kazandı? (29 Nisan) Survivor bu akşam sembol oyununu kim, hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Sembol oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam ödül oyununda da oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 29 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SEMBOL OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?

29 Nisan 2020 tarihli Survivor 61. bölümde oynanan bireysel sembol oyunlarını erkeklerde Berkan, kadınlarda Aşkım kazandı.



ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Survivor'da bu akşam MasterChef oyununda Survivor yarışmacıları karşı karşıya geldi ve oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ancak sonuç 2-2 skoruyla berabere bitti.