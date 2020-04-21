Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin'in cezaları ne oldu? (20 Nisan) Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Ödül oyununda oldukça heyecanlı maçlarının oynandığı Survivor'da bu akşam gerilimli anlar da yaşandı. Peki merakla araştırılan 20 Nisan Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?



ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

20 Nisan 2020 tarihli Survivor 52. bölümde oynanan ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı. Yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ve ödülün Adadan Uzak Evde konaklamak ve Annelerinin Sectigi yemekler olduğu oyununu Ünlüler takımı 10-8 skoruyla kazandı.



BARIŞ VE YASİN'İN CEZALARI BELLİ OLDU!



Survivor'da ödül oyunu sırasında birbirine giren Barış ve Yasin, oyundan diskalifiye edildi. İki yarışmacı ile ilgili yeni bir yaptırım olup olmayacağı henüz belli değil...



ELEME ADAYI KİMLER OLMUŞTU?



Survivor'da dün gece eleme adayı Ezgi Hocaoğlu oldu... Böylelikle ilk iki eleme adayı Barış Murat Yağcı ve Ezgi Hocaoğlu oldu...