Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? İşte 92. yeni bölüm tanıtımı

Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde Ersin ve Mert'i kaybettikten sonra çöküş dönemine giren Ünlüler takımı bir önceki akşam gerçekleştirilen köfte ekmek ve piyaz ödülünü kazanmıştı. Survivor'da ayak tenisi oyununda mücadele eden Sercan, Ardahan ve Yasin, Acun Medya'yı bir kez daha yenmesini başarmıştı. Dün akşam Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül için mücadele etti. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Survivor 2020 parkurunda kazanan takım 10-7'lik skorla Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu uzun bir aradan sonra Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı frizbi oyununa kötü başlamasının ardından kısa süre içerisinde toparlandı. Ünlüler takımında kadın yarışmacılar Aycan ve Elif'in son atışlardaki başarısızlıklarına rağmen Sercan yine takımını sırtlayan isim oldu. 5 oyuna çıkan Sercam Yıldırım 4 oyundan galbiyet ile ayrıldı ve takımına son sayıyı getirdi ve Ünlüler takımı uzun bir aranın ardından ödül ile tanıştı

SURVİVOR'DA ÖDÜL NEYDİ?

Ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı; karışık ızgara tabağı, patates kızartması ve salatadan oluşan nefis bir akşam yemeği kazandılar. Ve oyunda sonra bu ödülün keyfini doyasıya çıkardılar. Böylece birinci dokunulmazlık oyunu öncesinde moral depolamış oldular.

SURVİVOR 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI