Survivor'da sembolleri kimler kazandı? (15 Nisan) Survivor'da bu akşam ayak tenisi oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2020 bu akşam 47. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam ayak tenisi oyunu ve sembol oyunları nefesleri kesti. Peki oyunu hangi takım kazandı?

AYAK TENİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

15 Nisan 2020 tarihli Survivor 47. bölümde oynanan ayak tenisi oyununda Survivor yarışmacıları ve Acun Medya takımları karşı karşıya geldi ve oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan takımı 3-2 skoruyla Survivor 2020 yarışmacıları oldu.



SEMBOL OYUNLARINI KİMLER KAZANDI?



Survivor'da sembol oyunlarını bu akşam Nisa ve Ersin kazandı. Nisa ödüle Gizem ve Yasin'i, Ersin ise Mert ve Elif'i götürdü.