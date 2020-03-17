Survivor'da şok diskalifye... Acun Ilıcalı açıkladı: Gönüllüler takımından kim diskalifiye oldu?

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam 20. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Sevilen yarışmada bu akşam tüm eleme adayları açıklanırken Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir diskalifiye açıklaması geldi. Peki Gönüllüler takımından olduğu açıklanan Survivor'da bu hafta kim diskalifiye oldu? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Survivor'da yaşanan şok gelişme...



İŞTE ACUN ILICALI'NIN O AÇIKLAMASI:



Acun Ilıcalı :" İlayda Survivor şartlarına adapte olamayıp pes ettiği için devam edemeyecek. Kendisi ada şartlarına alışamadığını ve devam edemeyeceğini açıkladı"

İLAYDA VELİBEYOĞLU KİMDİR?

İlayda Gökdeniz Velibeyoğlu, 1999 yılında Almanya/ Frankfurt’da doğdu. Medipol Üniversitesi Tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisi ve profesyonel sporcu. Vakıfbank spor kulübünde başlayarak birçok takımda lisanslı voleybol oynadı. Daha sonra Fenerbahçe’ de lisanslı kürek çekti. Türkiye Şampiyonalarına katıldı. Şu anda aktif fitness yapıyor.