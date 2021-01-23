Survivor’dan ayrıldı

Cemal Hünal, iddialı olduğu ‘Survivor Ünlüler-Gönüllüler’ yarışmasından ayrılmak zorunda kaldı. Ünlüler takımındaki oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir parkurda yarışamıyordu. Acun Ilıcalı, önceki akşam ekrana gelen bölümde Hünal’ın sağlık raporuna göre yarışmaya devam etmesinin riskli olduğunu açıkladı. Duygusal anlar yaşayan oyuncu, adaya veda etti.