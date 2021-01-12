Survivor'dan kim diskalifiye oldu? 2021 Survivor yarışmasına kim veda ediyor, Cemal Hünal mı, Reşat mı?

Survivor 11 Ocak ada konseyinde eleme heyecanı yaşanıyor. İkinci eleme adayı için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler, Acun Ilıcalı'nın kırmızı alarm olarak duyurduğu haber sonrası şaşkınlık yaşadı. Kullanıcılar, rahatsızlık geçiren Cemal Hünal'ın yarışmaya veda edecek isim olacağını düşünürken Acun Ilıcalı diskalifiye olabilecek isimi açıkladı. İşte, detaylar...

SURVİVOR'DAN KİM DİSKALİFİYE OLUYOR?

İlk dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarışan iki takımda Cemal Hünal'ın rahatsızlığı nedeniyle yaşadıkları ekrana damga vurmuştu. 10 Ocak günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle de nefes almakta güçlük çektiğini dile getirmişti. Öte yandan Reşat'ın da ayağında sorun vardı.

Survivor 2021'den kim diskalifiye oldu? Survivor 3. yeni bölüm fragmanında ada konseyinde Acun Ilıcalı bir yarışmacının Survivor'a devam edemeyeceğini belirtti. Akıllara rahatsızlık geçiren Cemal Hünal gelse de önceki oyunda ayağından sakatlanan Reşat'ın yarışmaya devam edememe durumu olduğu belirtildi. Ayağındaki sorunun ilerleyen günlerde değerlendirilerek Reşat'ın yarışmaya devam edip edemeyeceği açıklanacak.