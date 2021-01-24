Survivor'dan kim diskalifiye oldu? Survivor 2021 kim elendi, kim gitti?

Acun Ilıcalı sunumuyla 24 Ocak Survivor 2021 eleme konseyinde diskalifiye şoku yaşandı. Çağrı Atakan'ın diskalifiye olup olmayacağı gündeme geldi. Ancak Ilıcalı, Survivor 2021'e devam edemeyecek ismi açıkladı. Cemal Hünal'ın sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye olmasının ardından bir isim daha yarışmaya veda etti. Survivor 2021'e kim veda etti?

SURVİVOR'DAN KİM DİSKALİFİYE OLDU?

TV8'in sevilen yarışmasında üst üste diskalifiye şoku yaşanıyor. Geçen hafta Cemal Hünal, sağlık sorunlarından ötürü yarışmaya devam edemedi ve adaya veda etti. Acun Ilıcalı, önceki sezonda yarışan Meryem'in dizinin sakatlanması ve operasyon geçirecek olması nedeniyle de diskalifiye olacağını açıkladı. Yarışmanın takipçileri Survivor Meryem kimdir merak etmeye başladı.

SURVİVOR MERYEM KASAP KİMDİR?

Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da dünyaya geldi. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş.

Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüten başarılı sporcu, 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye’yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı. Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takım sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve Personal Trainer’lık yapıyor.