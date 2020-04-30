Tan Taşçı: Tehditler devam ediyor

Taşçı, takıntılı hayranının bu sefer durumu ileriye götürdüğünü ve öldürdüğü bir serçe fotoğrafını ona yolladığını iddia etti. Hürriyet'in haberine göre; şarkıcı şahsi hesabına da “Ya benimsin ya toprağın. Can mı çıkar ne olur bilemem. Sensiz yapamam, beraber öleceğiz” diye yazdığını söyledi.

Adliyeye gidip ifade vermeyen hayranının psikolojisinin bozuk olduğunu belirten Tan Taşçı, yardım beklediğini belirtti.