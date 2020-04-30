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HaberlerMagazin Haberleri Tan Taşçı: Tehditler devam ediyor
30.04.2020 - 09:33 |

Tan Taşçı: Tehditler devam ediyor

Saplantılı kadın hayranıyla başı dertte olan Tan Taşçı, geçtiğimiz aylarda takıntılı hayranını savcılığa vermişti. Konuyla ilgili konuşan şarkıcı, "Hala tehdit ediliyorum" dedi.

Tan Taşçı: Tehditler devam ediyor

Taşçı, takıntılı hayranının bu sefer durumu ileriye götürdüğünü ve öldürdüğü bir serçe fotoğrafını ona yolladığını iddia etti. Hürriyet'in haberine göre; şarkıcı şahsi hesabına da “Ya benimsin ya toprağın. Can mı çıkar ne olur bilemem. Sensiz yapamam, beraber öleceğiz” diye yazdığını söyledi.

Adliyeye gidip ifade vermeyen hayranının psikolojisinin bozuk olduğunu belirten Tan Taşçı, yardım beklediğini belirtti.

Magazin Haberleri Bülteni (30 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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