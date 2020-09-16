Tarık Akan kaç yaşında öldü? İşte Tarık Akan'ın hayatı ve filmleri...

Tarık Akan'ın biyografisini sizler için derledik. Asıl adı Tarık Tahsin Üregül olan Tarık Akan 16 Eylül 2016 tarihinde vefat etti. Tarık Akan vefat ettiğinde 67 yaşındaydı. İşte Tarık Akan'ın hayatı ve filmleri...

TARIK AKAN KİMDİR?

Tarık Tahsin Üregül ya da sahne adıyla Tarık Akan 13 Aralık 1949, İstanbul'da doğdu. Akciğer kanseri olan Akan, tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti.

1970 yılında Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılarak birinci olmuştur. 1971 yılında ilk sinema filmi Emine ile oyunculuk kariyeri başlamıştır. Bir anda Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi haline gelmiştir. Daha sonra 1972 yılında Suçlu adlı filmde oynayan Akan, bu filmle 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. 1973 yılında Yeşilçam'ın en iyi duygusal filmlerinden birisi olarak bilinen Canım Kardeşim (1973) adlı filmde Halit Akçatepe ile başrol oynamıştır. 1974 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı (1975) adlı filmde Damat Ferit adlı karakteri canlandırmıştır, film 1975 yılında vizyona girmiş ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birisi olmuştur. Ardından Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) adlı, serinin ikinci filminde rol almıştır. Film Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı ve serinin gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan filmi olmuştur. Gülşen Bubikoğlu ile oynadığı her filmde büyük başarı elde eden Akan'ın, 1975 yılında yine Bubikoğlu ile birlikte oynadıkları Ah Nerede adlı romantik-komedi filmi büyük başarı elde eder.

1970'li yıllarda oynadığı filmlerle adından sıkça söz ettirmiştir. Boyu, giyinişi ve saç stili ile 70'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın büyük jönleri arasına adını yazdırmıştır. Yeşilçam'ın "cici çocuğu" olarak bilinen Akan, 1977 yılında Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği başrollerini Melike Demirağ ve Tuncel Kurtiz ile paylaştığı Sürü adlı filmde oynamıştır. 70'li yıllardaki tarzından uzaklaşmış, artık bıyıklı olarak film çekmeye başlamıştır. Sürü adlı film ile çok büyük başarı sağlamıştır. Ardından 1978 yılında Cüneyt Arkın ile beraber başrol oynadığı Maden adlı film ile artık her türlü filmde oynayabileceğini kanıtlamıştır. 1982 yılında Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yönettiği Altın Palmiye ödüllü Yol filmi ile çok büyük başarı elde etmiş ve dünyaya adını duyurmuştur. Film 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alan tek film olmuştur ve Akan, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olmuştur. 1990 yılında başrolünü oynadığı Karartma Geceleri adlı film Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer almıştır. Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında yedi ödül alan tek erkek oyuncudur.

1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenen oyuncunun aynı yıl Barış Zeki Üregül adlı oğlu dünyaya gelmiştir. İki yıl sonra, 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları dünyaya gelmiştir. Oyuncu, evlendikten dört yıl sonra 1989 yılında boşanmıştır. 1990 yılında, Acun Günay ile birlikte yaşamaya başlamıştır ve birliktelikleri vefatına kadar devam etmiştir. Akan'ın, ilk çocuğu olan Barış Zeki Üregül 2009 yılında Tarık Akan'ın da oynadığı "Deli Deli Olma" adlı filmde babasının gençliğini oynayarak oyunculuk hayatına atılmıştır.

TARIK AKAN FİLMLERİ

1971 Emine Metin

1971 Solan Bir Yaprak Gibi Murat Sayman

1971 Beyoğlu Güzeli Ferit

1972 Sev Kardeşim Ferit Çalışkan

1972 Üç Sevgili Ferit

1972 Suçlu Hakan

1972 Tatlı Dillim Ferit

1973 Canım Kardeşim Murat

1973 Yeryüzünde Bir Melek Ömer

1973 Yalancı Yarim Ferdi

1973 Umut Dünyası Ahmet

1974 Oh Olsun Ferit Haznedar

1975 Mavi Boncuk Yakışıklı Necmi

1975 Ah Nerede Ferit

1975 Ateş Böceği Tarık

1975 Delisin Ferit

1975 Çapkın Hırsız Orhan

1975 Hababam Sınıfı Damat Ferit

1976 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Damat Ferit

1976 Bizim Aile Ferit

1976 Gizli Kuvvet

1977 Sevgili Dayım Tarık

1978 Maden Nurettin

1978 Sürü Şivan

1979 Adak Mümin

1982 Yol Seyit Ali

1984 O'na Çirkin Kral Derlerdi Kendisi

1984 Pehlivan Bilal

1987 Su da Yanar Damat Ferit/Fero

1987 Çark Rauf İlk senaryo yazdığı film

1988 Üçüncü Göz Tunç

1990 Karartma Geceleri Mustafa Ünal

1995 Adana - Paris Kendisi

2003 Gülüm Ali

2004 Vizontele Tuuba Güner Sernikli

2003 Abdülhamid Düşerken Mahmut Şevket Paşa

2009 Deli Deli Olma Mişka Dede

2009 "Karşıyaka Memleket" Nazım Hikmet Ran