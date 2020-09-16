Tarık Akan kaç yaşında öldü? İşte Tarık Akan'ın hayatı ve filmleri...
Türk sinemasının usta oyuncuları arasında yer alan Tarık Akan'ın bugün ölüm yıldönümü. Birçok filmde rol alan Tarık Akan ile ilgili ayrıntılar yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Tarık Akan kaç yaşında, ne zaman öldü? İşte Tarık Akan'ın hayatı ve filmleri ile ilgili merak edilenler...
Tarık Akan'ın biyografisini sizler için derledik. Asıl adı Tarık Tahsin Üregül olan Tarık Akan 16 Eylül 2016 tarihinde vefat etti. Tarık Akan vefat ettiğinde 67 yaşındaydı. İşte Tarık Akan'ın hayatı ve filmleri...
TARIK AKAN KİMDİR?
Tarık Tahsin Üregül ya da sahne adıyla Tarık Akan 13 Aralık 1949, İstanbul'da doğdu. Akciğer kanseri olan Akan, tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti.
1970 yılında Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılarak birinci olmuştur. 1971 yılında ilk sinema filmi Emine ile oyunculuk kariyeri başlamıştır. Bir anda Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi haline gelmiştir. Daha sonra 1972 yılında Suçlu adlı filmde oynayan Akan, bu filmle 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. 1973 yılında Yeşilçam'ın en iyi duygusal filmlerinden birisi olarak bilinen Canım Kardeşim (1973) adlı filmde Halit Akçatepe ile başrol oynamıştır. 1974 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı (1975) adlı filmde Damat Ferit adlı karakteri canlandırmıştır, film 1975 yılında vizyona girmiş ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birisi olmuştur. Ardından Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) adlı, serinin ikinci filminde rol almıştır. Film Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı ve serinin gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan filmi olmuştur. Gülşen Bubikoğlu ile oynadığı her filmde büyük başarı elde eden Akan'ın, 1975 yılında yine Bubikoğlu ile birlikte oynadıkları Ah Nerede adlı romantik-komedi filmi büyük başarı elde eder.
1970'li yıllarda oynadığı filmlerle adından sıkça söz ettirmiştir. Boyu, giyinişi ve saç stili ile 70'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın büyük jönleri arasına adını yazdırmıştır. Yeşilçam'ın "cici çocuğu" olarak bilinen Akan, 1977 yılında Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği başrollerini Melike Demirağ ve Tuncel Kurtiz ile paylaştığı Sürü adlı filmde oynamıştır. 70'li yıllardaki tarzından uzaklaşmış, artık bıyıklı olarak film çekmeye başlamıştır. Sürü adlı film ile çok büyük başarı sağlamıştır. Ardından 1978 yılında Cüneyt Arkın ile beraber başrol oynadığı Maden adlı film ile artık her türlü filmde oynayabileceğini kanıtlamıştır. 1982 yılında Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yönettiği Altın Palmiye ödüllü Yol filmi ile çok büyük başarı elde etmiş ve dünyaya adını duyurmuştur. Film 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alan tek film olmuştur ve Akan, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olmuştur. 1990 yılında başrolünü oynadığı Karartma Geceleri adlı film Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer almıştır. Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında yedi ödül alan tek erkek oyuncudur.
1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenen oyuncunun aynı yıl Barış Zeki Üregül adlı oğlu dünyaya gelmiştir. İki yıl sonra, 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları dünyaya gelmiştir. Oyuncu, evlendikten dört yıl sonra 1989 yılında boşanmıştır. 1990 yılında, Acun Günay ile birlikte yaşamaya başlamıştır ve birliktelikleri vefatına kadar devam etmiştir. Akan'ın, ilk çocuğu olan Barış Zeki Üregül 2009 yılında Tarık Akan'ın da oynadığı "Deli Deli Olma" adlı filmde babasının gençliğini oynayarak oyunculuk hayatına atılmıştır.
TARIK AKAN FİLMLERİ
1971 Emine Metin
1971 Solan Bir Yaprak Gibi Murat Sayman
1971 Beyoğlu Güzeli Ferit
1972 Sev Kardeşim Ferit Çalışkan
1972 Üç Sevgili Ferit
1972 Suçlu Hakan
1972 Tatlı Dillim Ferit
1973 Canım Kardeşim Murat
1973 Yeryüzünde Bir Melek Ömer
1973 Yalancı Yarim Ferdi
1973 Umut Dünyası Ahmet
1974 Oh Olsun Ferit Haznedar
1975 Mavi Boncuk Yakışıklı Necmi
1975 Ah Nerede Ferit
1975 Ateş Böceği Tarık
1975 Delisin Ferit
1975 Çapkın Hırsız Orhan
1975 Hababam Sınıfı Damat Ferit
1976 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Damat Ferit
1976 Bizim Aile Ferit
1976 Gizli Kuvvet
1977 Sevgili Dayım Tarık
1978 Maden Nurettin
1978 Sürü Şivan
1979 Adak Mümin
1982 Yol Seyit Ali
1984 O'na Çirkin Kral Derlerdi Kendisi
1984 Pehlivan Bilal
1987 Su da Yanar Damat Ferit/Fero
1987 Çark Rauf İlk senaryo yazdığı film
1988 Üçüncü Göz Tunç
1990 Karartma Geceleri Mustafa Ünal
1995 Adana - Paris Kendisi
2003 Gülüm Ali
2004 Vizontele Tuuba Güner Sernikli
2003 Abdülhamid Düşerken Mahmut Şevket Paşa
2009 Deli Deli Olma Mişka Dede
2009 "Karşıyaka Memleket" Nazım Hikmet Ran