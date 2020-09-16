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16.09.2020 - 09:52 |

Tarık Akan kaç yaşında öldü? İşte Tarık Akan'ın hayatı ve filmleri...

Türk sinemasının usta oyuncuları arasında yer alan Tarık Akan'ın bugün ölüm yıldönümü. Birçok filmde rol alan Tarık Akan ile ilgili ayrıntılar yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Tarık Akan kaç yaşında, ne zaman öldü? İşte Tarık Akan'ın hayatı ve filmleri ile ilgili merak edilenler...

Tarık Akan kaç yaşında öldü? İşte Tarık Akan'ın hayatı ve filmleri...
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Tarık Akan'ın biyografisini sizler için derledik. Asıl adı Tarık Tahsin Üregül olan Tarık Akan 16 Eylül 2016 tarihinde vefat etti. Tarık Akan vefat ettiğinde 67 yaşındaydı. İşte Tarık Akan'ın hayatı ve filmleri...

TARIK AKAN KİMDİR?

Tarık Tahsin Üregül ya da sahne adıyla Tarık Akan 13 Aralık 1949, İstanbul'da doğdu. Akciğer kanseri olan Akan, tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti.

1970 yılında Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılarak birinci olmuştur. 1971 yılında ilk sinema filmi Emine ile oyunculuk kariyeri başlamıştır. Bir anda Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi haline gelmiştir. Daha sonra 1972 yılında Suçlu adlı filmde oynayan Akan, bu filmle 1973 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. 1973 yılında Yeşilçam'ın en iyi duygusal filmlerinden birisi olarak bilinen Canım Kardeşim (1973) adlı filmde Halit Akçatepe ile başrol oynamıştır. 1974 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı (1975) adlı filmde Damat Ferit adlı karakteri canlandırmıştır, film 1975 yılında vizyona girmiş ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden birisi olmuştur. Ardından Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1976) adlı, serinin ikinci filminde rol almıştır. Film Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı ve serinin gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan filmi olmuştur. Gülşen Bubikoğlu ile oynadığı her filmde büyük başarı elde eden Akan'ın, 1975 yılında yine Bubikoğlu ile birlikte oynadıkları Ah Nerede adlı romantik-komedi filmi büyük başarı elde eder.

1970'li yıllarda oynadığı filmlerle adından sıkça söz ettirmiştir. Boyu, giyinişi ve saç stili ile 70'li yıllara damgasını vurarak Yeşilçam'ın büyük jönleri arasına adını yazdırmıştır. Yeşilçam'ın "cici çocuğu" olarak bilinen Akan, 1977 yılında Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği başrollerini Melike Demirağ ve Tuncel Kurtiz ile paylaştığı Sürü adlı filmde oynamıştır. 70'li yıllardaki tarzından uzaklaşmış, artık bıyıklı olarak film çekmeye başlamıştır. Sürü adlı film ile çok büyük başarı sağlamıştır. Ardından 1978 yılında Cüneyt Arkın ile beraber başrol oynadığı Maden adlı film ile artık her türlü filmde oynayabileceğini kanıtlamıştır. 1982 yılında Şerif Gören ve Yılmaz Güney'in yönettiği Altın Palmiye ödüllü Yol filmi ile çok büyük başarı elde etmiş ve dünyaya adını duyurmuştur. Film 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alan tek film olmuştur ve Akan, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olmuştur. 1990 yılında başrolünü oynadığı Karartma Geceleri adlı film Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer almıştır. Tarık Akan, Altın Portakal Film Festivali adlı ödül yarışmasında yedi ödül alan tek erkek oyuncudur.

1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenen oyuncunun aynı yıl Barış Zeki Üregül adlı oğlu dünyaya gelmiştir. İki yıl sonra, 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları dünyaya gelmiştir. Oyuncu, evlendikten dört yıl sonra 1989 yılında boşanmıştır. 1990 yılında, Acun Günay ile birlikte yaşamaya başlamıştır ve birliktelikleri vefatına kadar devam etmiştir. Akan'ın, ilk çocuğu olan Barış Zeki Üregül 2009 yılında Tarık Akan'ın da oynadığı "Deli Deli Olma" adlı filmde babasının gençliğini oynayarak oyunculuk hayatına atılmıştır.

TARIK AKAN FİLMLERİ

1971      Emine   Metin                  

1971      Solan Bir Yaprak Gibi      Murat Sayman                

1971      Beyoğlu Güzeli  Ferit                     

1972      Sev Kardeşim     Ferit Çalışkan                   

1972      Üç Sevgili             Ferit                     

1972      Suçlu     Hakan                  

1972      Tatlı Dillim           Ferit                     

1973      Canım Kardeşim               Murat                  

1973      Yeryüzünde Bir Melek   Ömer                   

1973      Yalancı Yarim     Ferdi    

1973      Umut Dünyası   Ahmet                

1974      Oh Olsun             Ferit Haznedar                

1975      Mavi Boncuk      Yakışıklı Necmi                

1975      Ah Nerede         Ferit                     

1975      Ateş Böceği        Tarık                     

1975      Delisin  Ferit                                     

1975      Çapkın Hırsız      Orhan                                 

1975      Hababam Sınıfı  Damat Ferit                      

1976      Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı         Damat Ferit                       

1976      Bizim Aile            Ferit                                     

1976      Gizli Kuvvet                                      

1977      Sevgili Dayım     Tarık                     

1978      Maden Nurettin                             

1978      Sürü      Şivan    

1979      Adak     Mümin                

1982      Yol          Seyit Ali

1984      O'na Çirkin Kral Derlerdi               Kendisi

1984      Pehlivan              Bilal       

1987      Su da Yanar        Damat Ferit/Fero           

1987      Çark       Rauf       İlk senaryo yazdığı film 

1988      Üçüncü Göz        Tunç     

1990      Karartma Geceleri           Mustafa Ünal

1995      Adana - Paris      Kendisi

2003      Gülüm  Ali          

2004      Vizontele Tuuba               Güner Sernikli                  

2003      Abdülhamid Düşerken  Mahmut Şevket Paşa    

2009      Deli Deli Olma   Mişka Dede                      

2009      "Karşıyaka Memleket"  Nazım Hikmet Ran

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