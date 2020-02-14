'ÅžakÅŸuka' isimli ÅŸarkÄ±sÄ±yla hafÄ±zalara kazÄ±nan TarÄ±k MengÃ¼Ã§, Ã¶nceki gÃ¼n NiÅŸantaÅŸÄ±'nda objektiflere takÄ±ldÄ±. 'KÃ¼resel IsÄ±nma' adlÄ± parÃ§asÄ±nÄ± Cem YÄ±lmaz'Ä±n isteÄŸi Ã¼zerine yÄ±llar sonra yeniden seslendirdiÄŸini sÃ¶yleyen MengÃ¼Ã§, konu hakkÄ±nda "Cem YÄ±lmaz benim yÄ±llar Ã¶nce seslendirdiÄŸim 'KÃ¼resel IsÄ±nma' adlÄ± ÅŸarkÄ±mÄ± yeniden okumamÄ± istedi.

'YÄ±lmaz'Ä±n bir bildiÄŸi vardÄ±r' diyerek, yÄ±llar Ã¶nce seslendiÄŸim ÅŸarkÄ±yÄ± yeniden okudum. Cem, 'Bu ÅŸarkÄ±yÄ± yeniden yap, her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vereceÄŸim' diye bana sÃ¶z vermiÅŸti. ÅžarkÄ±yÄ± yeniden yaptÄ±m ama Cem YÄ±lmaz'dan hiÃ§bir destek gÃ¶rmedim. AÅŸklarÄ±ndan bize sÄ±ra gelmedi. Ã–zel hayatÄ±nda yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± nedeniyle bize zaman kalmadÄ± sanÄ±rÄ±m" diye konuÅŸtu.