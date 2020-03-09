TarÄ±k Sezer: Her zaman yanlarÄ±ndayÄ±m

GeÃ§tiÄŸimiz hafta kaybettiÄŸimiz ÅŸehitlerimiz iÃ§in saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± ile baÅŸlanan etkinlikte, birbirinden deÄŸerli performanslar sergilendi. Bu sene Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ dÃ¼zenlenen etkinlik kapsamÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulan biletler Ã¼zerinden toplanan gelirler ise AltÄ± Nokta KÃ¶rler VakfÄ±â€™na baÄŸÄ±ÅŸlandÄ±.Â

Projenin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak jÃ¼ri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenen TarÄ±k Sezer ise duygularÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde paylaÅŸtÄ±; â€˜â€™YaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ senedir bu projenin iÃ§inde yer alÄ±yorum. Bununla gurur duymakla birlikte ihtiyaÃ§ sahibi olan Ã¶zel gereksinimli kardeÅŸlerimize destek olabildiÄŸim iÃ§in Ã§ok mutluyum. Burada birbirinden deÄŸerli sesler ve performanslar izledik. Bilkentli minik kardeÅŸlerimiz kendilerinden bÃ¼yÃ¼k iÅŸlere imza atÄ±yor. Onlarla birlikte gÃ¶rme engelli kardeÅŸlerimize destek olabildiysek ne mutlu bize. Her zaman yanlarÄ±ndayÄ±m."Â