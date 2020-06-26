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26.06.2020 - 07:00 |

Tartışmalı güzellik

ABD’li oyuncu Sandra Bullock, güzelleşmek uğruna sünnet derilerini yüzüne enjekte ettirdiğini açıklayınca tepki çekti

Tartışmalı güzellik
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‘BIRD Box’, ‘Güzel Dedektif’ ve ‘Ocean’s 8’ filmlerinin yıldızı Sandra Bullock, gençlik sırrının cildine çocuk derisi enjekte ettirmek olduğunu açıkladı. Ellen DeGeneres’in şov programında konuşan 55 yaşındaki oyuncu, bu sözlerle ortalığın karışmasına neden oldu.

OSCAR ve Altın Küre ödüllerine sahip aktrisin, derilerin sünnet olan Koreli miniklerden elde edildiğini açıklaması, sosyal medyada tepki çekti. Epidermal Büyüme Faktörü (EGF) yöntemi adındaki metot için gereken derinin, mülteci çocukların organlarından da üretildiği iddia edildi.

Kanlı Kontes benzetmesi

Bullock’u tarihin en acımasız seri katillerinden ‘Kanlı Kontes’e benzeten Twitter kullanıcıları şöyle yorumlar yaptı: “Ölümsüzlük var deseler canlarını almayacakları canlı yok”, “Kayıp mülteci çocuklara ne olduğu anlaşıldı şimdi” ve “Hayvan derisi bitti sıra çocuk derisine geldi.“

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