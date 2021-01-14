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14.01.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Mehmet Aslantuğ tarzıyla dikkat çekti

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, önceki gün Beşiktaş sahilinde objektiflere yansıdı. 59 yaşındaki Aslantuğ, şık giyimiyle dikkat çekti.

Mehmet Aslantuğ tarzıyla dikkat çekti
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Mehmet Aslantuğ, önceki gün Beşiktaş sahilindeydi. Oyuncu, şık giyim tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı. Kasket şapka, spor giyimi ve sırtında deri
çantasıyla olan Aslantuğ’un dizlikleri dikkat çekerken, kilo da aldığı görüldü.

Sanatçı, vapura binerek, Anadolu Yakası’na geçti.

Mehmet Aslantuğ tarzıyla dikkat çekti

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Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım

YENİ DİZİDE HÜLYA AVŞAR İLE OYNAYACAK

Şimdilerde 'Masumiyet' adlı yeni dizide oynamaya hazırlanan Mehmet Aslantuğ'un partneri Hülya Avşar olacak. İkili, 25 yıl önce 'Bir Kadının Anatomisi' filminde birlikte rol almıştı.

Mehmet Aslantuğ tarzıyla dikkat çekti

 

24 YILLIK EVLİLİĞİN SIRRI

1996 yılında oyuncu Arzum Onan ile dünyaevine giren Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından eşiyle sık sık paylaşım yapıyor. Mutluluklarını gözler önüne seren ünlü çiftin, Can adında bir oğulları var. Aslantuğ çifti, ünlüler dünyasının parmakla gösterilen aileleri arasında...

Geçtiğimiz günlerde evliliği hakkında açıklamalarda bulunan 1993 Türkiye Güzeli, "Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek. Günümüzde her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve mutsuzuz. Göz önünde olan evliliklerde durum elbette daha zor. İkimiz, işimizin yaşam ritmimizi etkilemesine izin vermedik" demişti.

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