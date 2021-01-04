MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım
04.01.2021 - 13:59 |

Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım

1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan (47), kendisi gibi oyuncu olan eşi Mehmet Aslantuğ (59) ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım
ABONE OL

1996 yılında nikah masasına oturan Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Onan, eğlenceli pozlarını Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, eşi ile birlikte çekilen karelerine, "2021 hoş geldin! Sağlık ve afiyetle" notunu düştü. Oyuncu çiftin paylaşımı, takipçilerinden 250 binin üzerinde beğeni aldı.

Arzum Onan-Mehmet Aslantuğdan eğlenceli paylaşım

24 YILLIK EVLİLİĞİN SIRRI
Geçtiğimiz günlerde evliliği hakkında açıklamalarda bulunan 1993 Türkiye Güzeli, "Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek. Günümüzde her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve mutsuzuz. Göz önünde olan evliliklerde durum elbette daha zor. İkimiz, işimizin yaşam ritmimizi etkilemesine izin vermedik" demişti.

Arzum Onan-Mehmet Aslantuğdan eğlenceli paylaşım

Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden, bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Tıraş olduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Erbil, gönderisine, "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır? 2021 İstifa Dilekçesi Örneği (Word Ve Pdf Formatında)

İstifa Dilekçesi Nasıl Yazılır? 2021 İstifa Dilekçesi Örneği (Word Ve Pdf Formatında)

Gelin Çeyiz Listesi Eksiksiz Olarak Neleri İçerir? 2021 Detaylı Mutfak, Banyo Ve Salon Eşyaları Listesi

Gelin Çeyiz Listesi Eksiksiz Olarak Neleri İçerir? 2021 Detaylı Mutfak, Banyo Ve Salon Eşyaları Listesi

Kaptan Arda Turan, Konya yolculuğunda takımı yalnız bırakmadı

Kaptan Arda Turan, Konya yolculuğunda takımı yalnız bırakmadı

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2021 (Word Formatında)

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği 2021 (Word Formatında)

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet