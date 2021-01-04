Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ'dan eğlenceli paylaşım

1996 yılında nikah masasına oturan Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ çifti, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Onan, eğlenceli pozlarını Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, eşi ile birlikte çekilen karelerine, "2021 hoş geldin! Sağlık ve afiyetle" notunu düştü. Oyuncu çiftin paylaşımı, takipçilerinden 250 binin üzerinde beğeni aldı.

24 YILLIK EVLİLİĞİN SIRRI

Geçtiğimiz günlerde evliliği hakkında açıklamalarda bulunan 1993 Türkiye Güzeli, "Mehmet ile ben, evimiz ve o evin içine sığdırdığımız hayatı, herhangi bir hırsla takas etmedik. Büyük hırslarımız olmadı. Evliliğin arkasında gayret ve çabanın olması gerek. Günümüzde her şeyi çok çabuk tüketiyoruz ve mutsuzuz. Göz önünde olan evliliklerde durum elbette daha zor. İkimiz, işimizin yaşam ritmimizi etkilemesine izin vermedik" demişti.