Tatil Günlüğü

Normalleşme süreciyle birlikte kurallar dahilinde yaz tatili planlarını yapan sosyal yaşamın ünlü isimlerinin tercihi, Bodrum ve Çeşme oldu. Yoğun iş temposuna ara veren tanınmış simalar, dostlarıyla da bir araya gelerek, hasret giderdi. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, Elif İnci Aras, Özge Sander ile Ayfer Toprak’ın da aralarında bulunduğu isimlerle yaş gününü kutlarken, Covid-19’u atlatarak iyileşen Esra-Ziya Güvenkaya çifti, İpek Özilhan Özkan ve Begüm Ayaydın’la yemekte bir araya geldi.











Göcek’ten sonra rotayı Bodrum’a çeviren Bahar Şer ise Beyza Uyanoğlu, Feryal Gülman ve Sevim Uyar’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla yeni sezon projelerini paylaştı. Öte yandan pandemi dönemiyle etkinliklerine hız kesmeden devam eden Rotahane-Projehane kurucularından Pervin Ersoy, Öznur Yakın, Merve Mollamehmetoğlu Keleş ve Beliz Bektaş’ı otelinde ağırladı. Şıklıklarıyla göz dolduran cemiyet hayatının ünlü isimleri, keyifli anları sosyal medya hesaplarında ölümsüzleştirdi.









