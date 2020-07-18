MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Tatil Günlüğü
18.07.2020 - 07:00 |

Tatil Günlüğü

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, aileleriyle çıktığı yaz tatilinde dostlarıyla da buluşmayı ihmal etmedi

Tatil Günlüğü
ABONE OL

Normalleşme süreciyle birlikte kurallar dahilinde yaz tatili planlarını yapan sosyal yaşamın ünlü isimlerinin tercihi, Bodrum ve Çeşme oldu. Yoğun iş temposuna ara veren tanınmış simalar, dostlarıyla da bir araya gelerek, hasret giderdi. Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder, Elif İnci Aras, Özge Sander ile Ayfer Toprak’ın da aralarında bulunduğu isimlerle yaş gününü kutlarken, Covid-19’u atlatarak iyileşen Esra-Ziya Güvenkaya çifti, İpek Özilhan Özkan ve Begüm Ayaydın’la yemekte bir araya geldi.


Tatil Günlüğü



Göcek’ten sonra rotayı Bodrum’a çeviren Bahar Şer ise Beyza Uyanoğlu, Feryal Gülman ve Sevim Uyar’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla yeni sezon projelerini paylaştı. Öte yandan pandemi dönemiyle etkinliklerine hız kesmeden devam eden Rotahane-Projehane kurucularından Pervin Ersoy, Öznur Yakın, Merve Mollamehmetoğlu Keleş ve Beliz Bektaş’ı otelinde ağırladı. Şıklıklarıyla göz dolduran cemiyet hayatının ünlü isimleri, keyifli anları sosyal medya hesaplarında ölümsüzleştirdi.


Tatil Günlüğü


Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tatil zamanı

Tatil zamanı

Yine İtalyan

Yine İtalyan

‘Mutlu olmayı seçmek tercihtir’

‘Mutlu olmayı seçmek tercihtir’

Ayrılmaz ikili

Ayrılmaz ikili

Sıradaki Haber