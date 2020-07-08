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HaberlerMagazin Haberleri 'Tedbirler çok güzel, tebrik etmek lazım'
08.07.2020 - 13:46 |

'Tedbirler çok güzel, tebrik etmek lazım'

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir toplu alanlarda bulunmaktan kaçınan ünlülerden olan Büşra Pekin, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

'Tedbirler çok güzel, tebrik etmek lazım'
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Büşra Pekin, akşam saatlerinde geldiği İstinyePark'ta uzun süre alışveriş yaptı. Ünlü oyuncu, "Salgın başladığından beri ilk kez AVM'ye geldim. Gerçekten alınan tedbirler çok güzel, tebrik etmek lazım. Geldim, huzurla alışverişimi yaptım ve gidiyorum" dedi.

Verdiği kilolar ile dikkat çeken Pekin, muhabirler ile gerçekleştirdiği kısa süreli sohbetin ardından özel aracına binerek AVM'den ayrıldı.

 

 

 

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