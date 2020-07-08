Büşra Pekin, akşam saatlerinde geldiği İstinyePark'ta uzun süre alışveriş yaptı. Ünlü oyuncu, "Salgın başladığından beri ilk kez AVM'ye geldim. Gerçekten alınan tedbirler çok güzel, tebrik etmek lazım. Geldim, huzurla alışverişimi yaptım ve gidiyorum" dedi.

Verdiği kilolar ile dikkat çeken Pekin, muhabirler ile gerçekleştirdiği kısa süreli sohbetin ardından özel aracına binerek AVM'den ayrıldı.