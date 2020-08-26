Tedbirli çekim

Başrolünü Aslı Bekiroğlu ve Alper Saldıran’ın paylaştığı ‘Baharda Aşk’ filminin çekimleri Mersin’de devam ediyor. Tüm hijyen tedbirlerinin alındığı

sette, koronavirüs önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Projenin, Kasım 2020’de vizyona girmesi planlanıyor.