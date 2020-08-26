26.08.2020 - 07:00 |
Tedbirli çekim
Başrolünü Aslı Bekiroğlu ve Alper Saldıran’ın paylaştığı ‘Baharda Aşk’ filminin çekimleri Mersin’de devam ediyor.
Başrolünü Aslı Bekiroğlu ve Alper Saldıran’ın paylaştığı ‘Baharda Aşk’ filminin çekimleri Mersin’de devam ediyor. Tüm hijyen tedbirlerinin alındığı
sette, koronavirüs önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Projenin, Kasım 2020’de vizyona girmesi planlanıyor.
Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.