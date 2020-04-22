TEHLİKELİ BAŞARI

Fadik Sevin Atasoy, Los Angeles’ta yaşayan sürrealist sanatçı Sr. Puig’in, salgın günlerinin yer alacağı ‘Dünyadan Karantina Fotoğrafları’ kitabı için poz

verdi. Oyuncu, eserde yer alacak kare için evin çatısında kitap okuyarak, tehlikeli bir işe imza attı ve farklı bir deneyim yaşadı.

Atasoy, “Uluslararası bir sanat projesinin içinde yer almak, üstelik gelirin sağlık çalışanlarına aktarılacak olmasından dolayı mutluyum. Çatıda dolaşmak biraz tehlikeli oldu, hatta birkaç komşum, ‘Hayırdır dama mı yerleşmeye karar verdiniz?’ diye espri yaptı. Unutulmayacak bir anı” dedi. Projede, Jay Live ve Shannon Sells gibi isimler de yer alıyor.