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22.04.2020 - 07:00 |

TEHLİKELİ BAŞARI

Fadik Sevin Atasoy, birçok yıldızın yer alacağı Sr. Puig’in ‘Dünyadan Karantina Fotoğrafları’ kitabı için çatıya çıkarak, kitap okurken poz verdi

TEHLİKELİ BAŞARI

Fadik Sevin Atasoy, Los Angeles’ta yaşayan sürrealist sanatçı Sr. Puig’in, salgın günlerinin yer alacağı ‘Dünyadan Karantina Fotoğrafları’ kitabı için poz
verdi. Oyuncu, eserde yer alacak kare için evin çatısında kitap okuyarak, tehlikeli bir işe imza attı ve farklı bir deneyim yaşadı.
Atasoy, “Uluslararası bir sanat projesinin içinde yer almak, üstelik gelirin sağlık çalışanlarına aktarılacak olmasından dolayı mutluyum. Çatıda dolaşmak biraz tehlikeli oldu, hatta birkaç komşum, ‘Hayırdır dama mı yerleşmeye karar verdiniz?’ diye espri yaptı. Unutulmayacak bir anı” dedi. Projede, Jay Live ve Shannon Sells gibi isimler de yer alıyor.

Nil Karaibrahimgil: Karantina yerine koza diyelimŞarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile evde kaldığımız bu zamanları karantina yerine koza olarak adlandırabileceğimiz söyledi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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