Ticareti sevdi

Çeşme-Alaçatı’da sevgilisi Mustafa Aksakallı’yla geçtiğimiz yıl Boop isimli bir mekan açan oyuncu, şimdi ise Roop adında başka bir işletmeyi hayata geçirdi. Oyuncu, mekanın bahçesinde yetiştirilen organik ürünleri de misafirlere sunduklarını söyledi.