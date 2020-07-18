18.07.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY
Ticareti sevdi
Ezgi Mola, iş hayatını sevdi!
Çeşme-Alaçatı’da sevgilisi Mustafa Aksakallı’yla geçtiğimiz yıl Boop isimli bir mekan açan oyuncu, şimdi ise Roop adında başka bir işletmeyi hayata geçirdi. Oyuncu, mekanın bahçesinde yetiştirilen organik ürünleri de misafirlere sunduklarını söyledi.
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.