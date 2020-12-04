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04.12.2020 - 07:00 |

‘Ticaretten asla korkmayın!’

İş hayatıyla 23 yıl önce İstanbul Laleli’de bir bujiteri dükkanında tezgahtar olarak tanışan, Kadıoğlu Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kadıoğlu, ‘Gabrini’ markasını yaratarak Avrupa, Orta Doğu ve Amerika kıtası dahil 45 ülkeye ihracaat yaparak rekor kırıyor.

‘Ticaretten asla korkmayın!’
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İş hayatıyla 23 yıl önce İstanbul Laleli’de bir bujiteri dükkanında tezgahtar olarak tanışan, Kadıoğlu Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kadıoğlu, ‘Gabrini’ markasını yaratarak Avrupa, Orta Doğu ve Amerika kıtası dahil 45 ülkeye ihracaat yaparak rekor kırıyor. İş insanı, “Ticaretten asla korkmayın! Kaliteli ürünü, kaliteli tanıtırsanız, ticaretin tadını alırsınız” dedi.

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