Tiger Woods kimdir, kaç yaşında? İşte, Tiger Woods hayatı...

Tiger Woods, golf alanında adını duyurdu ve aynı zamanda büyük turnuvayı kazanan ilk siyahi golfçüdür. Woods, dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanına da sahiptir. 8 yaşında Uluslararası Optimisit Dünya şampiyonasını kazandı. Başarılı sporcunun hayatı merak konusu oldu.

TİGER WOODS KİMDİR?

Woods, 30 Aralık 1975 tarihinde Kaliforniya'da dünyaya geldi. 1997 Masters serisinde sergilediği performans sonrası Tiger Wood adını geniş kitlelere duyurmuştur. Dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını elinde bulunduran Woods, hiçbir çaylağın tarihte yapamadığını yaparak PGA turnuvasının 15 ayağından dördünü birinci bitirmiştir.

2 yaşında babası ile katıldığı TV şovunda Bob Hope''u yenen Woods, 3 yaşında California''da babasının gittiği denizciler kulübünde 9 deliğe 48 atışta ulaştı. 8 yaşında Uluslararası Optimisit Dünya şampiyonasını kazandı. 16 yaşına kadar 5 kez daha şampiyon oldu. 14 yaşında PGA Ulusal Gençler Turnuvasını ikinci olarak bitirdi. 15 yaşında en genç Amerika Genç Amatörler şampiyonu oldu. Ve üç yıl üst üste şampiyon olarak bu konuda bir ilki gerçekleştirdi. 16 yaşında ilk PGA turnuvasını oynadı. 17 yaşında Standford Üniversitesinden burs kazandı.

18 yaşında Amerika'nın en genç Ametör şampiyonu olan başarılı golfçü, 19 yaşında Msaters'a katıldı. Tek amatör katılımcı olan Tiger 41.inci oldu. 20 yaşında Tiger Woods vakfını kurdu ve hemen sonrasında profesyonel oldu. 21 yaşında Masters'ı 12 atış ile kazandı. We seriyi en genç kazanan kişi oldu. 23 yaşında 11 turnuvada şampiyon oldu. 1953'ten bu yana ilk kez dört kez art arda turnuva kazanan sporcu oldu.

Tiger Woods, 24 yaşında Grand Slam'de beşinci kez ve en genç kariyer sahibi oluşunu kutladı. Bunu İngiltere ve Amerika açık serilerini kazanarak ilerletti. Dünya genelinde 1. sırada gösterilirken şu ana kadar sadece katıldığı turnuvalardan kazandığı paranın 17 milyon dolar olduğu biliniyor.